Revelan detalles oficiales sobre el caso de Greina: El plan macabro de su esposo para confundir al Cicpc

Las autoridades policiales esclarecieron el crimen de Greina Noraly Galbán Arias, una patinadora de 27 años que habría sido asesinada por su esposo en Maracaibo, estado Zulia, y revelaron detalles sobre el caso.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, habló sobre el caso de Galbán en su programa radial. A dos semanas del crimen, confirmó que el caso fue esclarecido.

Rico explicó que el presunto responsable fue el esposo de Galbán, identificado como Daniel Alejandro Karmowski Machado, de 29 años. Las investigaciones determinaron que el sujeto intentó simular un suicidio para confundir a las autoridades.

El crimen habría ocurrido durante una fuerte discusión de pareja, motivada por la decisión de Galbán de concluir la relación. Aparentemente, Karmowski no aceptaba esta realidad y orquestó el plan para quitarle la vida a la joven.

EL FEMICIDIO DE GALBÁN

En un principio, trascendió que el propio Karmowski llevó a su pareja al hospital al conseguirla baleada en su casa en la urbanización San Miguel, parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Esta sería una parte crucial del plan.

De acuerdo a las autoridades, el sospechoso disparó a Galbán y después intentó hacer creer a las autoridades que su esposa se había quitado la vida. Para respaldar su versión, fingió auxiliarla y la llevó hasta el hospital.

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Los investigadores detectaron las inconsistencias en la versión del sospechoso. A esto se sumó el hallazgo de un revólver calibre .38 debajo de un colchón. Se presume que fue el arma empleada en el asesinato de Galbán.

Las autoridades capturaron a Karmowski y lo pusieron a la orden del Ministerio Público. Mientras tabto, permanece la conmoción por la partida de Galbán, madre de tres niños y patinadora de hielo profesional.