Una madre desalmada: Encadenaba y maltrabata a su hijo para evitar que escapara de su casa

Las autoridades policiales anunciaron este viernes la captura de Eglexy Yohana Delgado Rodríguez, una mujer que, presuntamente, sometió a brutales maltratos a su hijo de siete años en el municipio Sucre, estado Trujillo.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre la captura de Delgado. En tal sentido, reveló detalles de este caso que conmocionó a la comunidad.

De acuerdo a las investigaciones, Delgado, de 26 años, sometió a «trato cruel» a su hijo. Para evitar que el menor de edad saliera de su hogar, la presunta victimaria lo encadenaba de forma regular.

«Se pudo conocer que Delgado, alegando que no aceptaba la conducta que tenía el niño, constantemente lo encadenaba dentro de su vivienda, a fin de evitar que este saliera de la misma», indica el reporte policial.

CAPTURA DE DELGADO

La Delegación Municipal Sabana de Mendoza tuvo conocimiento del caso y puso en marcha las pesquisas. Tras verificar la denuncia, ejecutaron el procedimiento de captura en el kilómetro 23, sector José Gregorio Hernández, calle 2, parroquia Junín.

Los detectives trasladaron a Delgado a los calabozos de la entidad. Por su parte, el caso quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.

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Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay detalles sobre los cargos contra Delgado. En caso de que sea acusada de trato cruel contra un niño bajo su autoridad, enfrenta una pena de entre uno y tres años en prisión.