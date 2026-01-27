Una brutal riña entre hermanos terminó en tragedia en Anzoátegui

Las autoridades policiales informaron este martes sobre la captura de un hombre de 54 años, identificado como Carlos José Chacón Hernández, quien habría asesinado a su hermano en la localidad de Anaco, en el estado Anzoátegui.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó de la captura de Carlos Chacón. La víctima fue identificada como Francisco Javier, de 60 años.

Los hechos se dieron el pasado viernes, 16 de enero, en la finca La Yadira, en el sector Morichalote. De acuerdo a las investigaciones, los hermanos estaban consumiendo bebidas, cuando se desató una pelea entre ambos.

«Se originó una discusión entre ellos, optando el victimario en desenfundar un arma de fuego tipo escopeta, propinándole un disparo que le causó la muerte de manera inmediata», detalló Rico en su cuenta de Instagram.

CAPTURA DE CHACÓN

Detectives de la Delegación Municipal Anaco del Cicpc se encargaron de las investigaciones del crimen. Una vez levantaron el cuerpo de la víctima, activaron un operativo para dar con el paradero de Chacón.

Las autoridades capturaron a Chacón en el sector El Chaparral, parroquia y municipio Anaco. Una vez fue trasladado a los calabozos de la localidad, el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

Hasta el momento, no hay detalles sobre la discusión que tuvieron los hermanos o la razón por la que todo escaló rápidamente. Se desconoce si tuvieron problemas personales en el pasado.