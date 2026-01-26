Sucesos

“Las mulas de la extorsión” cayeron en La Guaira, así operaba esta peligrosa banda delictiva

Caraota Digital
Por Caraota Digital
Las autoridades policiales informaron este lunes de la captura de dos presuntos integrantes de la peligrosa banda criminal Las Mulas de la Extorsión, en la parroquia Catia La Mar, estado La Guaira.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó del proceso contra la banda. Los detenidos fueron identificados como Mar Gregori Abel Urbina Coronel (28) y Rimelys Paola González Ortiz (31).

De acuerdo a las investigaciones, la banda no opera solo en La Guaira, sino que ha extendido su radio hasta Caracas, Lara y Bolívar. Los sujetos llamabas a sus víctimas y les exigían «altas sumas en divisas americanas».

«Bajo amedrentamiento y utilizando datos personales y familiares obtenidos previamente, persuadiéndolos haciéndoles creer que habían sido contratados para asesinarlos, obligándolas a pagar el dinero exigido», dijo Rico.

OPERACIONES DE LA BANDA

Esta banda no se dedicaba exclusivamente a la extorsión y a las amenazas de muerte. Las investigaciones también revelaron que tenían un esquema de lavado de dinero en donde involucraron a sus propias víctimas.

«La banda delictiva ofrecía pequeñas sumas de dinero a sus víctimas a cambio de utilizar sus cuentas bancarias e instrumentos financieros, los cuales utilizaban para recibir y transferir fondos provenientes de actividades ilícitas, con el fin de evadir sus responsabilidades penales», acotó Rico.

Ambos sospechosos resultaron detenidos en los sectores La Esperanza 1 y Vista El Mar del Arrecife. Luego el caso de la banda quedó en manos de la Fiscalía 163° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

