Un caballo en condiciones graves y dos adolescentes heridas tras ser embestidos por un carro en Maracay

Un insólito y extraño accidente ocurrió el fin de semana en las calles de la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, cuando un carro chocó contra un caballo en el que se desplazaban dos jóvenes.

Los hechos se dieron en la noche del sábado, 27 de diciembre, en la avenida José Casanova Godoy, en las inmediaciones del Centro Comercial Unicentro. En el accidente se vieron involucrados un caballo y un automóvil de color blanco.

De acuerdo a medios regionales, el carro impactó directamente contra el caballo por razones, hasta el momento, no determinadas. Ambas jóvenes, una menor de edad, golpearon violentamente el asfalto.

Reportes extraoficiales indicaron que las lesionadas son una joven de 18 años, residente del sector La Barraca, y una adolescente de 14 años, habitantes de la comunidad de Piñonal. Sufrieron traumatismos al caer del caballo.

Las jóvenes fueron trasladadas en ambulancia hacia la emergencia del Hospital Central de Maracay (HCM), con heridas abiertas y posibles fracturas. Los médicos tienen un pronóstico reservado, producto de la gravedad de las heridas.

ESTADO DEL CABALLO

Por otra parte, el caballo sufrió una fractura expuesta en la pata trasera derecha. La herida ocurrió en una zona delicada formada por el casco, espolón y la cuartilla, generando un escenario complejo.

El estado del caballo, que era usado en actividades de equitación y deportes ecuestres, podría ser irreversible y falta. Lo ocurrido generó gran consternación entre defensores de los derechos animales y habitantes de la zona.

Las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente, a la vez que buscar precisar a los responsables.