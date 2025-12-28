Sucesos

VIDEO: Desalojaron alrededor de 45 personas durante incendio en edificio de Chacao

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
VIDEO: Desalojaron alrededor de 45 personas durante incendio en edificio de Chacao
Foto: Instagram Bomberos de Caracas

Los Bomberos de Caracas y miembros de Protección Civil Chacao desalojaron alrededor de 45 personas durante un incendio registrado en un edificio del muncipio capitalino, la mañana de este domingo.

Contents

De esta manera evitaron una tragedia mayor, luego de que el fuego inició en uno de los apartamentos del inmueble y amenazaba con propagarse por la estructura.

Leer Más

EN FOTOS: Lanzaron un artefacto explosivo contra una reconocida farmacia en Maracaibo
Horror en Falcón: Mataron a una muchacha para robarle el celular, $46 y chucherías
Asesinaron con disparos en la cabeza a vocera de consejo comunal en Petare: venganza es la primera hipótesis

Así lo destacó el cuerpo de apagafuegos en su cuenta de Instagram, acompañado con imágenes del procedimiento.

«En una operación de alta precisión y rapidez, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas, en una labor conjunta con Protección Civil Chacao, lograron sofocar un incendio de estructura que se desató este domingo en las Residencias Bambú, ubicadas en la Avenida Francisco de Miranda, frente al Centro Comercial Plaza», precisó el organismo.

LEA TAMBIÉN: DIOSDADO CABELLO EXHORTÓ A «DETENER DE INMEDIATO» A CONDUCTORES QUE TENGAN LUCES LED: «PONEN EN PELIGRO A LOS VENEZOLANOS»

Asimismo, detallaron que la emergencia se originó en un apartamento situado en el octavo piso del referido inmueble.

«Las llamas se desarrollaron específicamente en el área de la cocina, afectando una superficie aproximada de 8 metros cuadrados. Ante el riesgo inminente de propagación hacia el resto del edificio y apartamentos colindantes, los bomberos desplegaron sus equipos de extinción con rapidez estratégica», señalaron en la publicación.

De igual manera, resaltaron que la rápida respuesta de los apagafuegos evitó que se comprometiera «la estructura total del apartamento o del piso, demostrando la alta preparación de los funcionarios para actuar en edificaciones de altura».

CUATRO AFECTADOS ATENDIDOS EN EL LUGAR

Tras realizar las labores de desalojo del inmueble, se procedió a atender «a cuatro ciudadanos de sexo masculino, quienes resultaron afectados por la inhalación de gases tóxicos y humo».

«La oportuna asistencia de los paramédicos y bomberos en el lugar permitió estabilizar a los afectados, evitando consecuencias fatales», afirmó el cuerpo bomberil antes de agregar que luego de las labores de refrescamiento, la situación fue declarada bajo control total.

Por último, recordaron a la ciudadanía la importancia de mantener en buen estado las instalaciones de gas y eléctricas en el hogar para prevenir siniestros.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trump confirma acuerdo para crear "grupos de trabajo" para mediar entre Ucrania y Rusia
Trump confirma acuerdo para crear «grupos de trabajo» para mediar entre Ucrania y Rusia
Mundo
EN TEXAS: Secuestraron a su hija, pero logró localizarla y ayudar con su rescate gracias a su rápida reacción
EN TEXAS: Secuestraron a su hija, pero logró localizarla y ayudar con su rescate gracias a su rápida reacción
EEUU
Nueve personas, entre ellas cuatro menores, mueren en un ataque con arma blanca en Surinam
Nueve personas, entre ellas cuatro menores, mueren en un ataque con arma blanca en Surinam
Mundo