VIDEO: Desalojaron alrededor de 45 personas durante incendio en edificio de Chacao

Los Bomberos de Caracas y miembros de Protección Civil Chacao desalojaron alrededor de 45 personas durante un incendio registrado en un edificio del muncipio capitalino, la mañana de este domingo.

De esta manera evitaron una tragedia mayor, luego de que el fuego inició en uno de los apartamentos del inmueble y amenazaba con propagarse por la estructura.

Así lo destacó el cuerpo de apagafuegos en su cuenta de Instagram, acompañado con imágenes del procedimiento.

«En una operación de alta precisión y rapidez, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas, en una labor conjunta con Protección Civil Chacao, lograron sofocar un incendio de estructura que se desató este domingo en las Residencias Bambú, ubicadas en la Avenida Francisco de Miranda, frente al Centro Comercial Plaza», precisó el organismo.

Asimismo, detallaron que la emergencia se originó en un apartamento situado en el octavo piso del referido inmueble.

«Las llamas se desarrollaron específicamente en el área de la cocina, afectando una superficie aproximada de 8 metros cuadrados. Ante el riesgo inminente de propagación hacia el resto del edificio y apartamentos colindantes, los bomberos desplegaron sus equipos de extinción con rapidez estratégica», señalaron en la publicación.

De igual manera, resaltaron que la rápida respuesta de los apagafuegos evitó que se comprometiera «la estructura total del apartamento o del piso, demostrando la alta preparación de los funcionarios para actuar en edificaciones de altura».

CUATRO AFECTADOS ATENDIDOS EN EL LUGAR

Tras realizar las labores de desalojo del inmueble, se procedió a atender «a cuatro ciudadanos de sexo masculino, quienes resultaron afectados por la inhalación de gases tóxicos y humo».

«La oportuna asistencia de los paramédicos y bomberos en el lugar permitió estabilizar a los afectados, evitando consecuencias fatales», afirmó el cuerpo bomberil antes de agregar que luego de las labores de refrescamiento, la situación fue declarada bajo control total.

Por último, recordaron a la ciudadanía la importancia de mantener en buen estado las instalaciones de gas y eléctricas en el hogar para prevenir siniestros.

Un incendio se registró en un apartamento del piso ocho de las residencias Bambú, en la urbanización Los Palos Grandes del municipio Chacao del estado Miranda. El Cuerpo de Bomberos de Caracas reportó que el fuego se originó en el área de la cocina, con una afectación… pic.twitter.com/zEOamqC3oV — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) December 28, 2025