¿Un accidente? Filtraron detalles del acta de defunción de los primos que desaparecieron en Bolívar tras salir a trotar

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
primos

Este lunes en horas de la noche trascendió que los primos Ashleiker Ríos Salamanca y Alexander Alvarado Reyes, de 17 y 15 años, murieron por asfixia mecánica por inmersión.

El informe del estudio forense practicado a los cadáveres al que tuvo acceso el medio Observador Guayanés, también indica que la fecha del deceso corresponde al 15 de diciembre de 2025, el mismo día en que desaparecieron.

El mismo medio aclaró que la asfixia mecánica por inmersión, también conocida como ahogamiento, no confirma que se haya tratado de un accidente. Por los momentos sigue sin conocerse los detalles.

Cabe recordar que los primos salieron a trotar en horas de la tarde-noche y tenían previsto ir a un club de boxeo posteriormente, por lo que aún sigue siendo un misterio cómo terminaron dentro del agua.

primos

En una foto que circula por internet se puede ver que los jóvenes tenían zapatos y medias puestas, al momento en el que los encontraron flotando en el agua, la mañana de este lunes, 22 de diciembre, en una zona de máxima seguridad de la Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre, conocida como Macagua, en Ciudad Guayana, estado Bolívar. También, uno de ellos cargaba el suéter con el que fue visto por última vez.

Asimismo, revelaron que la zona en la que los encontraron se trata de una área fuertemente custodiada a la que solo puede ingresar personal autorizado o de seguridad.

Además, parientes de Ashleiker Ríos comentaron al Observador Guayanés que el adolescente no sabía nadar, que sentía temor por los ríos profundos y que era poco probable que se lanzara al agua para bañarse.

