Atraparon a criminal conocido como ‘La Shakira’, se estaba ocultando en una vivienda en Anzoátegui

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Shakira

Organismos de seguridad privaron de libertad a un individuo conocido como «La Shakira» en Barcelona, estado Anzoátegui.

«Funcionarios del Centro de Coordinación Policial Barcelona, lograron la aprehensión de un ciudadano de 34 años apodado ‘La Shakira’, por estar presuntamente incurso en el delito contra la propiedad en el municipio Simón Bolívar», informó la Policía del estado Anzoátegui a través de su cuenta de Instagram.

«La acción policial se llevó a cabo tras recibir una llamada de alerta sobre la presencia de un sujeto en una vivienda ubicada en la avenida Argimiro Gabaldón. Los efectivos al trasladarse al lugar y realizar la inspección, avistaron al sospechoso ocultándose en la parte superior de la vivienda», precisó el organismo.

Asimismo, señalaron que tras la detención y verificación mediante el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), presentó antecedentes penales por los delitos de robo agravado y hurto genérico.

Tras la detención lo trasladaron a la sede del Servicio de Investigación Penal (SIP), quedando a la orden del Ministerio Público para el proceso legal correspondiente.

En los comentarios de la publicación, muchos usuarios hicieron comentarios al estilo: «Suspendidos los próximos conciertos» o «Llamen a Piqué».

