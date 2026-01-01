Horror en Guárico: Comerciante fue acribillado por su ‘socio’ después de exigirle el pago de casi 15.000 dólares

Los habitantes de la ciudad de San Juan de los Morros, en el estado Guárico, están conmocionados por el brutal asesinato de un comerciante de 42 años, llamado Avilio Alberto Almeida Martínez.

Almeida falleció el lunes, 29 de diciembre, en un centro de salud de la capital guariqueña. Llevaba más de 30 días internado, intentando recuperarse de las graves heridas de bala que sufrió a finales de noviembre.

De acuerdo al medio regional El Siglo, Almeida estaba en la urbanización Los Jardines y se cruzó con un hombre de 34 años, a quien le exigió el pago de una inversión cercana a los 15.000 dólares.

La discusión escaló con el paso de los minutos y el sujeto desenfundó un arma de fuego, disparándole a Almeida en varias ocasiones. Poco después, el victimario huyó de la escena del crimen con la camioneta de la víctima.

ASESINO DE ALMEIDA

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se encargaron de las pesquisas del caso. Formaron parte de las averiguaciones la División de Robo de Vehículos y Asuntos Penales.

Poco después de que Almeida fue acribillado, las autoridades capturaron al sospechoso, cuya identidad no fue difundida, en la ciudad de Caracas. También recuperaron la camioneta robada en la que huyó.

Almeida, reconocido por su restaurante, resultó gravemente herido en el ataque y murió un mes después. El asesinato generó gran indignación y tristeza en San Juan, en donde el comerciante es recordado como un hombre trabajador.