Tres pescadores desaparecieron en alta mar tras zarpar de Ocumare de la Costa

Las autoridades se encuentran este miércoles tras la pista de tres pescadores que desaparecieron en alta mar en el estado Aragua, luego de zarpar el martes desde la localidad de Ocumare de la Costa.

Medios regionales indicaron que la lancha, llamada El Zaranda, zarpó cerca de las 5 de la mañana del sector La Boca. Iban a hacer labores de pesca por siete horas, pero nunca regresaron al puerto.

A la 1 de la tarde, hora en la que debían concluir la faena de pesca, la lancha no había regresado al puerto. Hasta la publicación de esta nota, familiares y colegas no se han podido comunicar con los pescadores.

Para el final de la tarde, se emitió desde Ocumare de la Costa una alerta sobre lo ocurrido con la lancha. Los pescadores fueron identificados como Rubén Díaz, Deniz Díaz y César Lartiquez, capitán de la embarcación.

BUSCAN A LOS PESCADORES

Al igual que en otros casos semejantes, se activaron los protocolos de búsqueda. Funcionarios de Protección Civil del estado Aragua encabezan el operativo, junto a otros organismos desplegados en aire y en el mar.

Los organismos de emergencias comenzaron el rastreo en la ruta pesquera habitual, pero no encontraron la lancha o los pescadores. Luego ampliaron el rango de búsqueda.

A más de 24 horas de la desaparición de los pescadores, las autoridades no han conseguido resultados. Mientras tanto, las autoridades buscan determinar qué ocurrió con la lancha cuando estaba en alta mar.