Navidades en la cárcel: Se robó 11 iPhone de una empresa de envíos en la que trabajaba y así lo descubrieron

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
vigilante

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre quien llevó a cabo un megarobo de teléfonos celulares iPhone, valiéndose de su trabajo como vigilante en el estado Zulia.

El delincuente, responde al nombre de Edgar Orlando Contreras García de 48 años, quien enfrentará cargos por hurto.

«Al realizar las experticias fílmicas y entrevistas en el lugar del hecho, se logró determinar que este hombre valiéndose de su condición como vigilante de una empresa de envíos, ubicada en el sector Zapara II, avenida 8, parroquia Coquivacoa, esperaba la hora de la noche para vulnerar el área de almacenamiento, llevándose varios artefactos electrónicos, con la intención de comercializarlos para su beneficio económico», informó el director del Cicpc, Douglas Rico a través de sus redes sociales.

Tras percatarse de los hechos irregulares, que venía cometiendo, los funcionarios policiales se trasladaron a la urbanización San Jacinto, parroquia Juana de Ávila, municipio Maracaibo, donde lograron dar con su paradero y privarlo de libertad.

Tras la detención los uniformados lograron recuperar 11 equipos móviles de Apple. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía 39° del Ministerio Público.

Varios usuarios en redes sociales, destacaron la labor policial: «Aseguro las navidades en la cárcel», escribió un usuario en Instagram.

