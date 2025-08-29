Sucesos

Trágica muerte de un vendedor de fresas al ser embestido por un vehículo: Cayó por un barranco

Un vendedor de fresas de 63 años, identificado como Orlando Efrain Pérez Rudman, murió esta semana en la parroquia El Junquito, en el municipio Libertador de Caracas, tras ser embestido por un vehículo.

Pérez falleció en la noche del miércoles, 27 de agosto, en el kilómetro 19 de El Junquito. De acuerdo al reportero de sucesos, Román Camacho, el hombre estaba conduciendo su motocicleta cuando fue impactado por un vehículo.

La violencia del impacto generó que Pérez saliera expulsado y cayera por un barranco. Por su parte, el conductor del otro vehículo se dio a la fuga, según la familia de la víctima, y se desconoce su paradero.

Testigos del siniestro alertaron a las autoridades sobre la tragedia. Bomberos de Caracas y Paramédicos viales llegaron a la escena del crimen y rescataron a Pérez, pero ya se encontraba sin signos vitales.

PIDEN JUSTICIA POR PÉREZ

Los familiares de Pérez exigieron que se haga justicia por el crimen. El hombre era originario de la Colonia Tovar, en el estado Aragua, y estaba llevando unas fresas para una empresa cuando ocurrió el accidente.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y funcionarios de la División de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) estuvieron en la escena para hacer las pesquisas correspondientes.

El cadáver de Pérez fue trasladado a la morgue de Bello Monte. Foto: Archivo

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones para determinar quién fue la persona que arrolló a Pérez. De acuerdo al reporte forense, el hombre presentó fracturas y traumatismo craneoencefálico severo.

