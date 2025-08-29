Sucesos

Horror en Portuguesa: La encontraron “colgada” en la casa de su suegra, su pareja está en fuga

Los habitantes de la localidad de Píritu, en el estado Portuguesa, están conmocionados por el inesperado hallazgo del cuerpo de una adolescente de 17 años, llamado Greismar, en la casa de su suegra.

De acuerdo a medios regionales, Greismar fue reportada como desaparecida el sábado. Luego las autoridades encontraron su cadáver en el interior de la habitación que compartía con su pareja.

Personas conocedoras del caso indicaron que pocas horas antes de su muerte, Greismar sostuvo una severa discusión con su pareja, llamado Alejandro. Supuestamente, el sujeto agredió físicamente a la joven.

GREISMAR ESTABA COLGADA

En la mañana del sábado, el cuerpo de Greismar fue encontrado colgado con una sábana en la habitación, en la casa propiedad de su suegra. Las fuerzas de seguridad luego se desplazaron a la vivienda.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) puso en marcha las averiguaciones. Las circunstancias previas a la muerte de Greismar apuntan que su pareja le quitó la vida.

El Cicpc avanza en las investigaciones del crimen. Foto: Archivo

Reportes extraoficiales apuntan que la pareja tuvo otra discusión durante la noche o la madrugada y el hombre habría estrangulado a Greismar. Luego colgó su cuerpo para simular que se había quitado la vida.

Los familiares de Greismar exigieron que se haga justicia en el caso. Hasta el momento, se desconoce el paradero del sospechoso y se espera su pronta captura.

