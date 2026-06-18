Sucesos

EN VIDEO: Abuelita cayó a las vías del tren en estación Los Jardines, quedó atrapada y así fue su rescate

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
abuelita

Organismos de seguridad rescataron a una abuelita que había caído a los rieles del Metro, quedando debajo de un tren en la estación de Los Jardines en El Valle.

Tras lo ocurrido, personal de la estación cortó el suministro de energía eléctrica por motivos de seguridad. Posteriormente, arribaron funcionarios de los Bomberos de Caracas, quienes iniciaron el procedimiento para rescatarla.

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Según informó el comandante general de los Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, los uniformados descendieron a la parte baja de los vagones para buscar a la víctima.

«Con las maniobras correspondientes, ubicándola, evaluándola, estabilizándola y extrayéndola del lugar», dijo en su cuenta de Instagram.

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La abuelita presentó traumatismo craneoencefálico con herida a nivel occipital y traumatismo de torax, con posible Fractura a nivel de la extremidad superior derecha (Clavícula).

Luego de rescatarla y estabilizarla, los rescatistas la trasladaron hasta el hospital Periférico de Coche con ayuda de una ambulancia de los Ángeles de la Autopista.

Hasta el momento de desconoce la identidad de la afectada. De igual forma, no trascendió el motivo por el que la mujer terminó cayendo a las vías del tren.

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