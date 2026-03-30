Sucesos

Tragedia en Margarita: Cisterna se quedó sin frenos, un motorizado murió en el sitio

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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Foto: Elvis Maneiro

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este lunes en la isla de Margarita, en Nueva Esparta, cuando una cisterna quedó sin frenos y arrolló a dos vehículos. El brutal siniestro dejó a un hombre fallecido.

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Los hechos se dieron esta tarde en la localidad de Tacarigua, en el municipio Francisco Esteban Gómez, en el norte de Margarita. El reportero local Dexcy Guédez brindó detalles sobre el accidente.

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De acuerdo a los primeros reportes, un camión cisterna cargado de agua sufrió un desperfecto mecánico y se quedó sin frenos en plena vía. En cuestión de minutos, impactó a una moto y a un carro Nissan B15.

Habitantes del sector se percataron del brutal accidente y alertaron a las autoridades. Mientras tanto, se acercaron a los vehículos afectados para intentar auxiliar a las víctimas.

VÍCTIMAS EN EL ACCIDENTE

Reportes extraoficiales indican que el motorizado, identificado como Magdiel Martínez, falleció por la gravedad del impacto. No hay mayores detalles sobre las lesiones mortales que sufrió en el accidente.

Por su parte, el conductor del carro habría resultado gravemente herido y estaría con un delicado estado de salud. Se trata de un hombre residenciado en Paraguachí, municipio Antolin del Campo.

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Foto: Elvis Maneiro

Funcionarios de seguridad y Protección Civil se desplazaron hasta la escena del accidente. Junto a los vecinos del sector, lograron liberar al conductor del Nissan, quien quedó atrapado en el carro tras el siniestro.

Se presume que las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar las causas del accidente. Aunque los primeros reportes indican que la cisterna quedó sin frenos, todavía no hay una versión oficial sobre los hechos.

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