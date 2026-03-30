EN VIDEO: Motorizado perdió la vida al chocar contra un transporte público en la ARC

Un motorizado perdió la vida luego de estar involucrado en un violento choque contra una unidad de transporte público durante la noche de este domingo, 29 de marzo en la Autopista Regional del Centro (ARC), sentido Aragua-Valencia.

​Reportes preliminares indican que una unidad de transporte colectivo comenzó a incendiarse repentinamente en plena vía. En medio de la emergencia, un vehículo tipo motocicleta im

pactó contra la unidad en llamas, lo que provocó que el segundo vehículo también fuera alcanzado por el fuego de forma inmediata.

Tras el fuerte choque el conductor de la motocicleta quedó envuelto en el fuego y murió calcinado en el sitio.

Otra versión que circula en diferentes medios, apunta a que el motorizado estaba realizando maniobras indebidas, perdió el control de su motocicleta y terminó impactando contra la unidad de transporte, lo que generó el incendio.

Medios locales no reportaron heridos por el incidente, por lo que se presume que todos los pasajeros salieron ilesos.

Al lugar arribaron funcionarios del cuerpo de Bomberos, Protección Civil (PC), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) quienes se desplegaron en la zona para sofocar las llamas y controlar el derrame de combustible sobre el pavimento. No obstante, informaron que el vehículo tipo Encava sufrió pérdida total.

De igual forma, iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.