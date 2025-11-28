Tragedia en Yaracuy: Dos mujeres fallecidas y 20 heridos tras brutal accidente de tránsito

Los habitantes del municipio José Antonio Páez, en el estado Yaracuy, están conmocionados por un brutal accidente de tránsito el jueves. El siniestro, de acuerdo a reportes extraoficiales, dejó dos fallecidas y más de 20 muertos.

El accidente ocurrió en la mañana del jueves en la Autopista Centroccidental Cimarrón Andresote, a la altura Sabana Parra. Las víctimas estaban a bordo de un autobús con destino al municipio de Urachiche.

De acuerdo al medio regional Yaracuy al Día, el autobús perdió una de sus ruedas delanteras cuando estaba en plena autopista. Como era de esperar, el conductor perdió el control y el vehículo volcó en la isla que divide la vía.

Tras el accidente, todos los pasajeros del autobús sufrieron lesiones de distinta gravedad. Los lesionados fueron trasladados a distintos centros de salud de Yaracuy, dependiendo de sus heridas.

Yosnervis Luciannis Durán Rodríguez, de 25 años, falleció luego de ingresar al ambulatorio de Sabana de Parra. Alicia Pérez, de 38 años, por su parte, murió en el Hospital Central de San Felipe. Ambas fallecidas eran cuñadas.

HERIDOS EN EL ACCIDENTE

Las autoridades confirmaron que 22 personas resultaron heridas en el accidente. Javier Salas, de 45 años, y un adolescente de 13 años sufrieron lesiones de gravedad, aunque no hay detalles de su estado.

El conductor del autobús es un hombre de 38 años que resultó ileso en el accidente. Tras el siniestro, fue detenido por agentes de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito Terrestre de la PNB y puesto a la orden del Ministerio Público.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN FOTOS: CAMIÓN DE LA GNB CHOCÓ CONTRA UN ESTACIONAMIENTO CERCA DE MIRAFLORES

Todos los pasajeros pagaron el viaje para acudir a un acto de juramentación de cadetes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). La unidad salió desde Arenales, zona rural del municipio Peña.