EN FOTOS: Camión de la GNB chocó contra un estacionamiento cerca de Miraflores

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
Foto: ciberturista.com

Un vehículo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se vio involucrado este jueves en un extraño accidente en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas. A pesar de la gravedad del siniestro, no hay reporte de heridos.

Los hechos se dieron en la tarde del 27 de noviembre en la parroquia La Pastora. De acuerdo al periodista Roberto Lobo, el accidente fue causado por una presunta falla mecánica del vehículo.

Foto: Roberto Lobo

Reportes preliminares indican que el vehículo se quedó sin frenos e impactó a toda velocidad contra la reja del estacionamiento. Producto de la violencia del impacto, parte del camión quedó sobre la acera.

SIN HERIDOS 

El portal Noticiero Digital señaló que el vehículo circulaba desde La Pastora cuando se quedó sin frenos en plena bajada. Ante este escenario, el conductor optó por impactar contra la reja para detenerse y evitar generar más daños.

Foto: Roberto Lobo

En redes sociales se viralizaron las imágenes del accidente. «Comando nacional guardia del pueblo. Articulador social sin límites», se puede leer en la parte lateral del vehículo.

El inesperado accidente generó temor y preocupación entre los habitantes de la zona, quienes salieron a la calle para presenciar la escena. Además, el siniestro generó retrasos en el tránsito vehicular por la zona.

Foto: Roberto Lobo

Aunque en las imágenes se puede apreciar la gravedad del accidente, tan solo hubo daños materiales; no hay reportes de heridos o fallecidos. Se desconoce si las autoridades pusieron en marcha una investigación sobre lo ocurrido.

