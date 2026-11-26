Un joven motorizado, identificado como Luis David Rodríguez Salas, murió el martes en un extraño accidente de tránsito en el municipio Santiago Mariño, estado Aragua. Hay dos versiones sobre el trágico siniestro.

Los hechos se dieron en horas del mediodía del martes, 24 de noviembre, en el sector La Encrucijada. Rodríguez circulaba en su moto en sentido Cagua – Maracay cuando intentó pasar a una gandola.

De acuerdo al medio regional El Periodiquito, Rodríguez cayó al pavimento cuando pasaba junto al vehículo de carga pesada. El joven fue aplastado por la gandola, sufriendo lesiones de gravedad que le causaron la muerte de forma instantánea.

¿QUÉ PASÓ CON RODRÍGUEZ?

Funcionarios de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito Terrestre (Diatt) se desplazaron hasta La Encrucijada para poner en marcha las averiguaciones y determinar las causas del siniestro.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, hay dos versiones de la tragedia. Todos los testigos concuerdan en que Rodríguez cayó bajo la gandola, pero difieren en la razón de su caída al pavimento.

Una versión indica que la fuerza de succión provocó que el joven cayera al pavimento, algo conocido como efecto Venturi. Según esta teoría, cuando Rodríguez estaba paralelo al vehículo la diferencia de presión lo empujó hacia la parte baja de la gandola.

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Sin embargo, otras versiones de transeúntes y conductores sostienen que Rodríguez impactó a la gandola durante su maniobra de adelantamiento. Luego cayó de la moto y la gandola le pasó por encima.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y buscan conocer las circunstancias en las que ocurrió la tragedia. Hasta el momento, no hay una versión oficial del caso.