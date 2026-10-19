TRAGEDIA EN OCUMARE: Hacía acrobacias extremas mientras su familia disfrutaba hasta que perdió el equilibrio y ocurrió algo aterrador

Una playa de Ocumare de la Costa, en el estado Aragua, fueron el escenario de la muerte de un señor de 53 años este fin de semana. La víctima fue identificada como Marcelo Segundo Flores Chourio, quien estaba con su familia y amigos.

Los hechos se dieron este domingo en la zona turística y recreacional de El Playón. De acuerdo al medio regional El Periodiquito, Flores estaba riendo, compartiendo y disfrutando de la playa con varios de sus seres queridos.

Flores, reconocido entre sus seres queridos por ser un hombre atlético, estaba haciendo malabares y ejercicios de gimnasia en plena playa. Sin embargo, en un momento perdió el equilibrio y sufrió una fuerte caída.

Reportes extraoficiales indican que Flores presentó una fractura cervical (rotura de cuello) y quedó inconsciente en la orilla. Además de la severa lesión, las olas lo alcanzaron y llegó a tragar agua.

CONMOCIÓN POR FLORES

Testigos y familiares de Flores se acercaron para auxiliarlo, hasta que minutos después se presentó una comisión de Protección Civil de Costa de Oro. Luego le prestaron primeros auxilios en la escena.

Flores fue trasladado de emergencia hasta un centro de salud, pero ingresó sin signos vitales, producto de la gravedad de su lesión. Su cuerpo quedó en manos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

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El cadáver de Flores fue trasladado hasta la morgue de Caña de Azúcar, en donde practicarán la autopsia correspondiente. Los resultados revelarán nuevos detalles oficiales sobre las causas de su muerte.