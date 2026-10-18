TRAGEDIA EN MIRANDA: Localizaron el cuerpo sin vida de un menor y las heridas que tenía causaron conmoción

En la zona boscosa de la carretera nacional Petare-Santa Lucía del Tuy, del estado Miranda, ocurrió una tragedia. Los habitantes del sector localizaron el cuerpo sin vida de un niño de 9 años, la mañana del sábado 17 de octubre.

Según Notituy24, el niño, identificado como Maikel Manuel Hurtado Ibarra, no tenía ropa. Además, de manera preliminar se supo que el cuerpo presentaba golpes y una herida irregular en el cuello, causada presuntamente con un arma blanca.

El reporte especificó que parceleros del sector vieron el cuerpo de Maikel a unos 300 metros de la entrada al sector Turgua. Por ello llamaron a las autoridades para que se encargaran de levantar el cadáver.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llevaron el cuerpo a la morgue de Ocumare del Tuy para realizar las pesquisas y esclarecer las circunstancias de la muerte del niño.

Fuentes policiales revelaron al medio que, al parecer, la noche del viernes 16 de octubre el niño salió de su residencia, ubicada frente a la plaza Bolívar de Santa Lucía del Tuy y su familia no lo vio más.

El pequeño era alumno de la Unidad Educativa Estadal Francisco de Miranda. Respecto a este caso, el gobernador de Miranda, Elio Serrano, emitió un comunicado donde rechazó lo ocurrido. También aseguró que se realizan las investigaciones para esclarecer el hecho.

“Este vil crimen atenta contra los valores más sagrados de nuestra sociedad y vulnera de forma inaceptable el derecho supremo a la vida de un inocente en plena etapa de infancia”, dijo el mandatario local en el escrito.