Conmoción en Cojedes: Ciclista entrenaba en velódromo bautizado en honor a su padre y sufrió trágico desenlace

El deporte nacional se vistió de luto con la muerte de Nelsy Gálvez, destacada ciclista venezolana de 30 años de edad, quien falleció trágicamente tras sufrir un aparatoso accidente mientras realizaba sus prácticas habituales de entrenamiento de alta velocidad en el Velódromo Nelson Gálvez, bautizado en honor a su padre, ubicado en la ciudad de Tinaquillo, estado Cojedes.

La deportista cojedeña era hija de la mencionada leyenda del ciclismo regional, conocido popularmente en el ámbito deportivo como «La Maquinita». Nelsy seguía los pasos de su padre, destacando por su profunda dedicación, disciplina y pasión por el pedalismo en la región llanera.

LOS DETALLES DEL FUERTE ACCIDENTE EN LA PISTA DE TINAQUILLO

El lamentable hecho ocurrió en pleno desarrollo de sus entrenamientos matutinos. Mientras la atleta se desplazaba a gran velocidad por el tramo peraltado (la pista inclinada) del circuito, perdió el dominio de su bicicleta, lo que provocó que impactara de manera violenta contra la superficie de la pista.

Las personas y compañeros que se encontraban presentes en el velódromo gestionaron con extrema urgencia su auxilio. De inmediato, fue trasladada en una ambulancia hacia el centro asistencial más cercano para recibir los primeros auxilios y posteriormente remitida a la capital del estado debido a la gravedad de su condición.

CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DE SAN CARLOS

Al ingresar al Hospital Central Dr. Egor Nucete de San Carlos, el personal médico de guardia actuó con rapidez ante el delicado cuadro clínico que presentaba la ciclista.

Debido al fuerte impacto en la cabeza y el cuerpo, los especialistas la sometieron de emergencia a dos intervenciones quirúrgicas complejas con el fin de estabilizar sus signos vitales. Tras salir del quirófano, Nelsy permaneció recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo pronóstico reservado.

DOLOR Y CONSTERNACIÓN EN EL CICLISMO NACIONAL

Pese a los intensos esfuerzos del equipo médico por salvarle la vida durante sus horas de agonía, las severas contusiones internas y las complicaciones derivadas del impacto causaron su deceso poco tiempo después.

La noticia ha generado una profunda ola de consternación en el estado Cojedes y en las federaciones deportivas del país. Familiares, ciclistas de distintas categorías y allegados han expresado a través de las redes sociales su dolor y palabras de condolencia hacia la familia Gálvez ante la dolorosa e inesperada partida física de la joven promesa.