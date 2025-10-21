Tragedia en Mérida: Una familia murió tras una falla en su calentador de agua

Una familia merideña de tres integrantes murió debido a una fuga de monóxido de carbono en un calentador de agua.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por organismos de seguridad en Ejido, los tres integrantes de la familia murieron por el mismo motivo. Esta lamentable tragedia ocurrió el sábado en un apartamento del piso 1 del bloque 7 de las residencias Los Bucares, en el municipio Campo Elías.

Las autoridades identificaron a las víctimas como Hilbeth Escalona Pérez, de 36 años de edad, taxista; y Yilbeth Antonio Escalona Pernía, de 8 años, estudiante de primaria.

En primera instancia lograron rescatar con vida a Sebastián Alejandro Escalona Pernía, de 15 años, quien estudiaba bachillerato y jugaba fútbol con la categoría Sub-16 de Estudiantes de Mérida F.C.

No obstante, tras 45 horas de agonía también terminó muriendo en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula).

Los tres fallecidos eran padre e hijos. Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Mérida y del Cicpc indicaron que el apartamento tenía ciertos elementos que garantizaban su hermetismo, lo que originó que el calentador de agua consumiera el oxígeno y lo transformó en monóxido de carbono.

Con respecto a la madre de la familia, trascendió que había muerto años atrás, solo dos semanas después del nacimiento de su hijo menor.