Conmoción en Portuguesa: Fuerte accidente dejó tres muertos y cinco heridos

Un severo accidente de tránsito ocurrió en la tarde del domingo en el municipio Ospino, en el estado Portuguesa. Reportes extraoficiales indican que el siniestro dejó un saldo de tres fallecidos y cinco personas heridas.

Los hechos se dieron en la carretera del caserío San José, en la zona alta del municipio. De acuerdo al medio Últimas Noticias, en el accidente estuvo involucrada una camioneta Toyota Hilux, color gris.

Los testigos relataron que, por alguna razón que todavía no ha sido determinada, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo. En ese sentido, salió de la vía, chocó contra el cerro y luego se volcó.

VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE

El reporte oficial indican que las personas involucradas en el accidente regresaban de un día de excursión en el Chorro San Miguel con destino a Ospino. En un principio, las víctimas mortales no fueron identificadas.

Las autoridades indicaron que tres mujeres fallecieron en el accidente, pero no tenían documentos. Dos de ellas fueron identificadas este lunes como Dulce María Urquiola Cedeño y Sara Lugo Libia Escalona.

Por otra parte, cinco personas resultaron heridas, incluyendo a una adolescente de 16 años. Los lesionados son Alejandro López Parra (29), Kelvis Jesús Flores Alejos (31), Gijaly Fabiana Escalona Grisman (26) y Daniel Alejandro Ortíz López (29), conductor del vehículo.

Las autoridades locales pusieron en marcha una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente. La Policía Nacional Bolivariana (PNB), Protección Civil y Bomberos de Portuguesa atendieron el siniestro.