Tragedia en la vía: Mujer de 25 años murió tras caer de su moto en La Yaguara, el parrillero quedó gravemente herido

Una mujer de 25 años, cuya identidad no se ha hecho pública, falleció este viernes en un fuerte accidente de tránsito en el municipio Libertador de Caracas. El parrillero, un joven de 24 años, resultó herido en el siniestro.

Pablo Palacios, comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, informó en sus redes sociales sobre el accidente. Precisó que los hechos se dieron en la mañana de este 11 de septiembre en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del distribuidor La Yaguara, en la parroquia Antímano.

De acuerdo al reporte bomberil, la mujer estaba conduciendo la motocicleta y perdió el control en pleno distribuidor, cayendo al pavimento en cuestión de segundo. Perdió la vida en el lugar del accidente por la gravedad de sus lesiones.

Funcionarios policiales resguardaron la escena del accidente y el cuerpo de la joven. Luego, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) levantó el cadáver y lo trasladó a la morgue de Bello Monte.

JOVEN RESULTÓ HERIDO

La fallecida no iba sola en la moto, puesto que un joven de 24 años iba como parrillero cuando ocurrió el accidente. Esta persona, cuya identidad tampoco ha sido difundida, sobrevivió al siniestro, pero resultó herido.

Las autoridades indicaron que el joven presentó «politraumatismos generalizados». En tal sentido, recibió atención de primeros auxilios en la escena del accidente y, una vez fue estabilizado, lo trasladaron al Hospital Miguel Pérez Carreño.

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Durante julio, el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) contabilizó 103 fallecidos por accidentes de tránsito, de los que 50 eran conductores de motos y nueve parrilleros.