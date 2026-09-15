Tragedia en la vía: Motorizados se estrellaron contra gandola detenida en la Caracas – La Guaira, uno murió en el sitio

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este lunes en la autopista Caracas – La Guaira, dejando a un fallecido. Se presume que una moto chocó a alta velocidad contra un vehículo de carga.

Los hechos se dieron luego de las 4 de la tarde en esta concurrida autopista, en sentido hacia Caracas. De acuerdo al reportero de sucesos Román Camacho, el accidente se dio pasando el último viaducto.

En un video que circula en redes sociales se aprecia que la moto impactó contra un camión que estaba detenida en el canal externo de la autopista. Abordo del vehículo iban el conductor y un parrillero.

ATENDIERON EL ACCIDENTE

Reportes extraoficiales indican que el conductor, identificado como Ibrahim Gamez, falleció instantáneamente por el impacto. El parrillero resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia hasta un centro de salud.

Organismos de seguridad acordaron la escena del accidente. Luego, funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) levantaron el cuerpo de la víctima mortal.

Agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) formaron parte del operativo. Los detectives viales hicieron pesquisas en la escena, aunque, hasta el momento, se desconoce la causa del accidente.

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Este mismo lunes, una joven de 19 año murió en otro accidente en la autopista Valle-Coche, tras pasar el Distribuidor La Gaviota. La víctima iba como parrillera en una moto que fue impactada por un vehículo.

Durante julio, el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) contabilizó 103 fallecidos por accidentes de tránsito, de los que 50 eran conductores de motos y nueve parrilleros.