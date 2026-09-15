Mujer embarazada se salvó de milagro cuando le cayó un árbol de gran magnitud sobre su carro en Valencia

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este lunes en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, cuando una mujer embarazada resultó herida por la caída de un gran árbol, mientras que intensas lluvias azotaban la entidad.

Los hechos se dieron en horas de la tarde en la redoma frente a la Torre Movistar, sector La Viña. De acuerdo a la periodista local Sandy Aveledo, una mujer embarazada circulaba en un vehículo particular cuando ocurrió el siniestro.

En las imágenes se puede apreciar que el árbol colapsó sobre la vía, afectando al vehículo mencionado previamente. Las ramas quedaron extendidas sobre la calle, afectando el tránsito en la zona.

El siniestro generó gran preocupación en el sector, puesto que testigos se percataron de que una mujer embarazada estaba en el interior del vehículo. En ese sentido, alertaron a los organismos de emergencias.

#14Sep | Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este lunes en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, cuando una mujer embarazada resultó herida por la caída de un gran árbol, mientras que intensas lluvias azotaban la entidad Video: @notisandiego / @SandyaveledoC Lea… pic.twitter.com/LUS2828h6u — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 15, 2026

EMBARAZADA FUE ATENDIDA

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Valencia se desplegaron en el sector y le brindaron primeros auxilios a la embarazada. Se desconoce si la mujer estaba sola en el vehículo y no hay información sobre su identidad.

Los funcionarios trasladaron de emergencia a la embarazada hasta el Hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas, más conocido como la Maternidad del Sur, para que recibiera atención médica. No hay detalles sobre las lesiones que sufrió.

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El siniestro ocurrió en una tarde marcada por intensas lluvias y vientos en la capital carabobeña. Más allá de lo ocurrido con la embarazada, no hay reportes de lesionados o daños graves en la entidad.