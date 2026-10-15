TRAGEDIA EN LA ARC: Conmoción por accidente de autobús escolar, una profesora murió y varios niños quedaron heridos

La Autopista Regional del Centro, a la altura del estado Aragua, fue escenario de un mortal accidente de tránsito este jueves. Una profesora murió en el siniestro, mientras que ocho niños resultaron heridos.

Los hechos se dieron en el kilómetro 61 de la autopista, a la altura de Las Tejerías. El accidente fue protagonizado por un autobús escolar, en el que iban alumnos y personal de la Unidad Educativa Manantial de Quiragua.

De acuerdo a medio regional, el autobús impactó con un vehículo de carga pesada y el conductor perdió el control. En imágenes que circulan en redes sociales se puede ver que la unidad quedó accidentada en el canal rápido de la autopista.

Funcionarios de patrullaje vial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se desplazaron hasta la escena del accidente. Asimismo, se desplegaron varias ambulancias y paramédicos para atender a los lesionados.

VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE

Una docente, identificada como Denis Ostos, murió en el accidente. Mientras tanto, ocho alumnos resultaron heridos, aunque no hay mayores detalles sobre la magnitud de las lesiones. Fueron trasladados al Hospital Dr. José Gregorio Hernández de Las Tejerías

El parte policial indicó que personal y alumnos del colegio viajaban hacia Caracas para participar en la Expo Feria Estudiantil, que se realiza en La Carlota. La institución educativa está ubicada en la localidad de Bejuma, estado Carabobo.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) pusieron en marcha las pesquisas para determinar las causas del accidente. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece de luto por la tragedia.