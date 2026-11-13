Sucesos

Tragedia en Guatire: Hallaron cuerpo de un niño que había caído por error en un río y fue arrastrado por la corriente

Angel David Quintero
Angel David Quintero
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niño

Organismos de seguridad encontraron en horas de la mañana de este viernes el cuerpo de un niño de ocho años que había caído a un río este miércoles en Guatire.

El cuerpo estaba a 11 kilómetros de distancia desde donde se había visto por última vez al niño el pasado miércoles, según informó el reportero Randol Virgüez a través de sus redes sociales.

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De acuerdo con los reportes de medios locales, el miércoles en horas de la tarde el niño resbaló y cayó en un río en el sector Cupo del municipio Zamora, el cual lo arrastró de inmediato.

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Las personas dieron aviso a las autoridades quienes iniciaron un operativo de búsqueda y rescate para dar con el paradero de la víctima.

En ese momento los uniformados encontraron el calzado que tenía el pequeño poco antes de resbalar y caer al agua. A pesar de los esfuerzos y tras hacer un recorrido inicial por el río, no lograron encontrarlo ese mismo día.

 

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