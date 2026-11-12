Horror en Trujillo: Iban a colocar adornos navideños y perturbaron un panal de abejas en la Plaza Bolívar, el ataque dejó varias personas heridas

Momentos de tensión se vivieron este jueves en la localidad de Boconó, estado Trujillo, cuando un enjambre de abejas atacó a varios transeúntes. Al menos ocho personas requirieron de atención médica, mientras que varias más sufrieron lesiones leves.

Los hechos se dieron en la mañana de este 12 de noviembre en la Plaza Bolívar de Boconó. En redes sociales circularon videos en los que se ve a decenas de personas corriendo del lugar e intentando huir de las abejas.

De acuerdo a la periodista local Evimar Echegaray, todo comenzó cuando trabajadores de la Alcaldía de Boconó hacían labores de limpieza y mantenimiento. El objetivo era instalar adornos navideños, pero en unos instantes se desató el caos.

Aparentemente, los trabajadores golpearon o perturbaron un panal de abejas que estaba en la plaza. En cuestión de segundos, los insectos voladores arremetieron contra las personas que transitaban el lugar.

OCHO PERSONAS AL HOSPITAL

Organismos de emergencias se desplazaron de inmediato a la escena y desalojaron a las personas que estaban en la plaza. De igual forma, tomaron medidas para intentar ahuyentar o dispersar a las abejas.

Reportes preliminares indican que, al menos, ocho personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Rafael Rangel de Boconó. Tan solo trascendió que sufrieron picaduras de gravedad, aunque no hay mayores detalles sobre sus lesiones.

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Por su parte, otros transeúntes y trabajadores también sufrieron picaduras de las abejas. Sin embargo, se trataba de lesiones de menor gravedad y no fue necesario trasladarlos al hospital local.

La situación provocó el cierre preventivo de varios comercios del centro de Boconó, mientras que los transeúntes fueron desalojados. Vendedores ambulantes y mototaxistas también se retiraron de la zona.