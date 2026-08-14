Tragedia en Guárico: El espeluznante y masivo ataque de abejas que provocó la muerte a un hombre, su organismo colapsó

El organismo de un hombre de 47 años colapsó provocándole la muerte, tras ser atacado por un enjambre de abejas en la población de El Sombrero, municipio Julián Mellado del estado Guárico.

De acuerdo con lo reseñado por el diario El Siglo, la víctima fue identificada por las autoridades policiales como Grosman Brizuela.

Asimismo, se detalló –según el reporte oficial registrado en la minuta del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) José Gregorio Hernández, ubicado en la parroquia Ortiz–, que el hombre ingresó al área de emergencia a las 12:40 p. m. este martes, 11 de agosto. Lo hizo sin signos vitales, luego de haber sido sometido a «múltiples picaduras».

El ataque ocurrió en el sector La Caimana. En el sitio, Brizuela fue sorprendido de manera repentina por el enjambre sin que se precisaran mayores detalles del hecho.

Vecinos de la zona intentaron auxiliarlo de inmediato y lo trasladaron a un centro asistencial cercano en busca de atención médica urgente. Sin embargo, la magnitud del ataque y el elevado número de picaduras que recibió provocaron un colapso en su organismo que terminó por causarle la muerte antes de que pudiera recibir tratamiento efectivo.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades competentes. Las mismas adelantan las averiguaciones necesarias para determinar el origen del enjambre y las circunstancias que rodearon el ataque.

Además, se prevé la coordinación con cuerpos de rescate para inspeccionar la zona y reducir riesgos similares entre los habitantes de la comunidad.