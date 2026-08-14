IMÁGENES SENSIBLES: Abuelo fue ferozmente atacado por dos perros que estaban bajo su cuidado en Bolívar

Un adulto mayor permanece en estado crítico luego de ser atacado por dos perros que estaban bajo su cuidado, en el sector rural Pumalacal, vía a El Pao, municipio Piar del estado Bolívar.

De acuerdo con el reporte en redes sociales de la periodista Andrea Calma, la víctima del brutal ataque de los perros responde a la identidad de Cecilio Antonio Marrero.

LEA TAMBIÉN: DETUVIERON A HOMBRE QUE SE HIZO VIRAL POR AGREDIR SALVAJEMENTE A DOS MUJERES EN PINTO SALINAS

Los hechos se registraron durante la mañana de este viernes, 14 de agosto. Según la comunicadora, los dos perros lograron escapar del lugar donde permanecían encerrados y atacaron a Marrero, mordiéndolo en distintas zonas del cuerpo.

Asimsimo, se detalló que el ataque le dejó heridas de consideración que comprometieron su estado de salud. Fue a través de grupos de WhatsApp que comenzaron a circular las abrumadoras imágenes del hecho.

Por medio de las mismas se observa al adulto mayor cubierto de sangre y tendido sobre el pavimento, mientras vecinos del sector alertaban sobre lo ocurrido.

Producto de las graves lesiones, Marrero tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Ruiz y Páez, en Ciudad Bolívar. En ese centro asistencial permanece bajo atención médica. Su estado de salud continúa siendo delicado y reservado hasta los momentos.

En tanto, el caso generó preocupación entre los habitantes de Pumalacal. Angustiados, pidieron mayor control sobre los animales que permanecen sueltos en la zona rural, ante el riesgo que representan para otros residentes del sector.