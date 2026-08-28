Tragedia en Falcón: mujer murió tras chocar su moto contra un carro y sus familiares tomaron venganza

Una trabajadora de un local comercial de Tucacas, en el estado Falcón, perdió la vida la luego de que la moto que conducía colisionara contra un carro modelo Renault Megane.

De acuerdo con la información suministrada por el periodista Gerardo Morón Sánchez a través de sus redes sociales, el hecho se registró en horas de la tarde de este miércoles, 26 de agosto, y además terminó con el carro incendiado por familiares y allegados de la víctima.

La víctima fue identificada como Celimar Escarlis Salas Quevedo, de 32 años, natural de San Juan y residenciada en el urbanismo Nuevo Blanquillo de Granja Tibana.

Tras conocerse lo ocurrido, un grupo de allegados a la mujer, indignados por su muerte, prendió fuego al vehículo involucrado en el accidente.

El siniestro ocurrió en el sector Tibana, vía La Costa, carretera Morón-Coro, en el municipio Monseñor Iturriza de dicha entidad regional. Según los reportes de Protección Civil de la localidad, la muerte de la motorizada fue instantánea.

¿QUÉ OCURRIÓ CON EL CONDUCTOR DEL CARRO?

En tanto, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) puso bajo custodia al conductor del Renault Megane. Todo mientras avanzan las investigaciones, para determinar así las circunstancias exactas del choque.

Con este caso, ya son 68 las personas fallecidas durante lo que va de año en siniestros que involucran motocicletas en la entidad. Según el propio periodista, un total de 16 mujeres han muerto, en 2026, en accidentes de tránsito ocurridos en Falcón.