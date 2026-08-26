Hallan en el embalse de Zuata el cuerpo del empresario que fue arrastrado por el río Aragua: autoridades buscan a su esposa

En medio de un operativo de búsqueda desplegado en el sector La Curía, cerca de La Victoria, estado Aragua, funcionarios de rescate localizaron este miércoles, 26 de agosto, el cuerpo de una persona en las inmediaciones de la laguna de Zuata.

Horas después del hallazgo, Juan Carlos Sánchez, alcalde del municipio José Félix Ribas, acompañado del general de bomberos Pedro Olivo, la alcaldesa del municipio Bolívar y otros entes gubernamentales, confirmó que se trata de Eduardo Barbera.

El operativo se desplegó en medio de la búsqueda del mencionado hombre y su esposa, Zuleika Morillo. Ambos fueron arrastrados por un río durante las fuertes precipitaciones del fin de semana.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:45 del mediodía de este miércoles. Luego comisiones de seguridad, investigación y rescate acordonaron la zona y activaron los protocolos correspondientes mientras avanzaban las pesquisas para determinar la identidad del cuerpo.

Los restos fueron trasladados a la medicatura forense y, posteriormente, se completaron los procedimientos, que permitieron confirmar la identidad del ciudadano.

Las autoridades indicaron que la búsqueda de Zuleika Morillo continúa, con al menos 150 funcionarios desplegados en la zona en busca de nuevas pistas.

Barbera y Morillo desaparecieron después de que la camioneta en la que viajaban fuera arrastrada por las aguas del río Aragua. Sucedió durante las fuertes lluvias del pasado sábado, 22 de agosto, y el posterior desbordamiento del cauce.

El vehículo lo hallaron horas más tarde, pero sin sus ocupantes. Todo, mientras los equipos de rescate ampliaban el rastreo por distintos sectores.

De momento, se informó que las labores de búsqueda de Morillo se mantienen activas en La Curía, la laguna de Zuata y zonas aledañas.