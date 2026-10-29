TRAGEDIA EN FALCÓN: Joven estudiante iba en su moto a comprar agua pero lo que hizo un conductor ebrio, enfureció a todos

Los habitantes del municipio Unión, estado Falcón, están conmocionados por la muerte de un joven estudiante universitario, identificado como Gustavo Adolfo Chirinos Pérez, quien fue arrollado por un conductor ebrio.

Los hechos se dieron el domingo en la curva de San Andrés, carretera Coro-Churuguara, aunque apenas trascendió en las últimas horas. Chirinos circulaba en su moto hacia la localidad de Mapararí cuando ocurrió la tragedia.

De acuerdo a medios regionales, el joven pretendía buscar agua para llevarla a su hogar. Sin embargo, no pudo cumplir su cometido, puesto que Chirinos y su moto fueron colisionados brutalmente por un vehículo en plena carretera.

Reportes extraoficiales indican que el conductor del vehículo estaba bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el siniestro. Luego, huyó de la escena del crimen, aunque se entregó poco después a las autoridades.

CHIRINOS MURIÓ EN EL HOSPITAL

Vecinos y otros conductores se percataron del siniestro y auxiliaron a Chirinos en la carretera. Ante la gravedad de sus lesiones, el joven fue trasladado hasta el Hospital Universitario Dr. Alfredo Van Grieken de Coro.

Chirinos sufrió severas lesiones en el siniestro y falleció unos días después de su ingreso al centro de salud. No hay mayores detalles sobre las heridas que presentó o la causa de muerte oficial.

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Se trataba de un estudiante de Ingeniería Civil de apenas 19 años. La familia de Chirinos y la comunidad del municipio permanecen conmocionados por la tragedia y exigen a las autoridades que se haga justicia en el caso.