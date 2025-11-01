Sucesos

Tragedia en Falcón: Aparatoso accidente durante «rodada de Halloween» dejó al menos un fallecido y tres heridos

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
Foto: capturas de video

La tragedia sacude a la ciudad de Coro, capital del estado Falcón luego de que la tradicional «rodada de Halloween» terminara en desastre, tras un aparatoso accidente que dejó al menos un fallecido y tres personas heridas.

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado primero de noviembre, cuando varias motos participaban en la mencionada actividad en el sector las banderas, frente al Saime de la Vela de Coro en el municipio Colina de la entidad occidental.

La víctima mortal quedó identificada como Reinaldo Sánchez, de 25 años de edad, conocido como “Totoño”, según el reporte de las autoridades.

También se pudo conocer que el joven vivía en el sector Pantano Abajo de Coro, y presentó traumatismo craneal severo.

IDENTIDAD DE LOS LESIONADOS

Por otra parte, las autoridades dieron también a conocer la identidad de los tres lesionados, quienes responden a los nombres de Osdaly Riera, de 24 años de edad; Saimir Naranjo, de 18 años; y Anderson David Perozo, de 26.

Riera residía en el sector San José y sufrió de fractura en miembro inferior derecho a la altura de la rótula, y escoriaciones múltiples. En cambio, Naranjo, quien vive en el Parcelamiento Josefa Camejo, padeció politraumatismos y escoriaciones múltiples, las mismas afecciones de Perozo.

