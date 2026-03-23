Tragedia en evento de «Piques fangueros» en Zulia: Piloto perdió el control y terminó en el público, una niña murió

Una jornada de piques fangueros en la parroquia San José de Perijá, municipio Machiques, estado Zulia, terminó en tragedia la noche de este domingo luego de que el piloto de uno de los vehículos perdiera el control e impactara contra el público, ocasionando la muerte de una niña de siete años.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que el vehículo terminó en la zona donde estaban los asistentes viendo el espectáculo.

Según reportes preliminares, pasadas las 7 de la noche se estaba haciendo la tradicional competencia de vehículos rústicos. De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo presentó una falla en una de sus ruedas, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control de la unidad a alta velocidad.

Además de la niña de siete años que perdió la vida, varias personas resultaron heridas. En medio del caos y del lodo, varios asistentes y organismos de seguridad intentaron socorrer a los afectados. A los heridos los trasladaron a la emergencia del Hospital Dr. Toribio Bencosme.

Tragedia en piques fangueros de San José de Perijá, Zulia. Un rústico perdió el control en «Rancho Pik’as», arrollando a varios asistentes. Se reporta extraoficialmente el fallecimiento de una niña (7) y múltiples heridos. La conmoción es total en el sector. pic.twitter.com/UTjKztgpY2 — Marvin Mijares (@MarvinBeisbol) March 23, 2026

Asimismo, trascendió que habría algunos en estado crítico, por lo que se estaría evaluando sus traslados a centros sanitarios más capacitados en la ciudad de Maracaibo en las próximas horas.

​Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un balance oficial con la identificación de todos los afectados ni el número exacto de heridos.