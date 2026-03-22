Sucesos

Conmoción en Aragua: Hallan cuerpo de menor en una laguna, había salido «sin permiso» a jugar con unos amigos

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
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Conmoción en Aragua: Hallan cuerpo de menor en una laguna, había salido "sin permiso" a jugar con unos amigos
Foto: RRSS

Conmoción es lo que viven habitantes del municipio José Ángel Lamas del estado Aragua, luego de que el cuerpo de un menor, de 11 años de edad, fue encontrado sin vida en una laguna artificial del sector Villa del Sur, en las inmediaciones del Fundo Villegas.

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El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 4 de la tarde de este jueves, tras pasar casi 24 horas desaparecido, luego de que salió de su casa «sin permiso» a jugar con unos amigos, según lo reseñado por el medio 2001.

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MIEMBROS DE LA COMUNIDAD PARTICIPARON EN OPERATIVO DE RASTREO DEL MENOR

La ausencia del niño, quien estaba bajo el cuidado de su abuela cuando «escapó» de su casa, activó una búsqueda inmediata por parte de vecinos y cuerpos de seguridad.

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Funcionarios del cuerpo de Bomberos de Aragua y Protección Civil, junto a cuadrillas de la alcaldía y miembros de la comunidad, desplegaron el operativo de rastreo.

Tras realizar una pausa forzosa durante la noche del miércoles por falta de visibilidad, las labores se reanudaron el jueves hasta dar con el cuerpo del infante, identificado como José Alfredo Guaparumo Álvarez, en el pequeño embalse.

AUTORIDADES SIGUEN LA INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DEL DECESO

Luego de la recuperación de los restos del menor, las autoridades trasladaron el cuerpo al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), alrededor de las 7 de la noche, para los exámenes legales que ayudarán con las investigaciones pertinentes.

No obstante, miembros de la policía científica iniciaron las averiguaciones para determinar con exactitud las circunstancias en las cuales el niño llegó al lugar donde encontraron su cuerpo y las causas del deceso.

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