Tragedia en el Día del Padre: Dos niñas murieron tras hundirse la lancha en el Lago de Maracaibo mientras paseaban

Dos niñas murieron mientras paseaban en un bote que naufragó en las costas del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia.

El hecho se registró durante la celebración del Día del Padre, pasadas las cuatro de la tarde en el sector San José la Arada, cuando disfrutaban del lugar y solicitaron un paseo en lancha, que tras 10 minutos de recorrido se hundió, provocando que todos los ocupantes cayeran al agua.

Personas de la comunidad lograron rescatar a dos adultos, tres niños y un adolescente de 14 años. Sin embargo, las dos niñas de nueve años murieron por inmersión.

Las víctimas fatales fueron identificadas por las autoridades como Marialberth Isabel Quintero Ávila y Jimena Victoria Acevedo Quintero. Los cuerpos de ambas menores fueron trasladados inicialmente a la Clínica Popular I de San Timoteo.

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A las otras personas las trasladaron de urgencia al ambulatorio rural de San Timoteo desde donde trascendió que se encuentran estables.

La lancha era conducida por un hombre de 41 años. Hasta el momento se desconoce si los ocupantes llevaban los chalecos salvavidas correspondientes.

Se espera que, en las próximas horas, los organismos de seguridad y prevención ofrezcan un reporte oficial, con mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon este trágico accidente