EN ANZOÁTEGUI: Rescataron a dos menores captadas por una red de trata, intentaban sacarlas del país con este destino

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, informó del rescate de dos menores de edad que las llevaban desde Barcelona, en el estado Anzoátegui, a Trinidad y Tobago, por una red de trata de personas.

En su cuenta en Instagram, Rico informó que el rescate se logró “tras un procedimiento de rastreo telefónico y por redes sociales”.

Los funcionarios rescataron a las adolescentes de 16 años, en la Carretera Nacional Troncal 09, Tramo Clarines-Píritu, sector La Mascota, de la mencionada entidad. A las menores las trasladaban a bordo de una Chevrolet Blazer y en el procedimiento también detuvieron a dos personas.

Rico relató que el rescate ocurrió luego de que funcionarios de la División de Investigaciones Contra la Trata de Personas, supieron sobre la captación a través de redes sociales y traslado de dos menores de 16 años de edad, hacia la Isla de Trinidad y Tobago.

“Al momento del rescate, se logró la detención de Carlos Julio Rengel Veliz (42) y, un joven de 17 años. Ellos tenían como destino la ciudad de Tucupita, estado Delta Amacuro”, contó el comisario.

Desde allí, las jovencitas iban a abordar “un vehículo fluvial para su traslado hacia la Isla de Trinidad y Tobago, con fines de explotación sexual”.

Douglas Rico aclaró que “por estos hechos, quedan por detener otro grupo de personas, quienes operan a través de las redes sociales, ubicando niñas y jóvenes bajo falsas promesas laborales en la referida isla y al tenerlas en su poder, son sometidas a trabajos forzados y explotación sexual”.

Este caso quedó a la orden del Ministerio Público.