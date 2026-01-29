EN VIDEO: Detienen otra vez a la tiktoker La Hija de Dios por una riña, la habían soltado el 8Ene

Organismos de seguridad privaron de libertad a la polémica tiktoker Evelin Velásquez, conocida en redes sociales como La Hija de Dios.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que fueron aprehendidas para ser imputadas por el Ministerio Público de la Guaira, las ciudadanas Barbara Méndez y Evelin Velásquez, «por el delito de lesiones en riña».

«Dichas mujeres en el sector Piedra Blanca sin mediar palabras se agredieron de forma salvaje en la vía pública, alterando el orden público», añadió el organismo.

Este nuevo incidente se suma al largo historial que ha acumulado la tiktoker en los últimos años. Velásquez saltó a la fama por sus videos en Estados Unidos donde promovía un contenido que mezclaba la prédica espiritual con la ostentación de lujos y dinero en efectivo.

En junio de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la detuvieron por carecer de estatus legal en ese país y presunta vinculación con grupos armados y finalmente la deportaron a Venezuela.

Una vez en el país, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció su detención bajo cargos de presunta “incitación al odio” a través de sus videos en redes sociales, donde solía proferir ataques contra las autoridades.

La tiktoker estuvo detenida desde entonces, hasta el pasado 8 de enero cuando había recuperado su libertad.