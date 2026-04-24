Tragedia en Bolívar: Hombre murió aplastado por un árbol en zona minera de El Dorado

Los habitantes de la población de El Dorado, en el estado Bolívar, están conmocionados por la muerte de José Ángel Lara Marín, un minero que murió al ser aplastado por un árbol en una zona minera.

Los hechos se dieron en la mina El Chivao, municipio Sifontes. De acuerdo al canal VPItv, Lara, de 43 años, estaba con otros trabajadores talando árboles cuando un gran fragmento de tronco se desprendió y cayó sobre él.

Algunos mineros intentaron auxiliarlo, aunque nada pudieron hacer para salvar la vida del minero. Cuando lograron acceder a Lara, tan solo lograron confirmar que el hombre había muerto por la gravedad de sus heridas.

LESIONES DE LARA

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron a la escena poco después de los hechos. Una vez levantaron el cadáver de Lara, pusieron en marcha las pesquisas.

El cadáver de Lara fue trasladado a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Tumeremo. Reportes extraoficiales indican que Lara falleció inmediatamente producto de traumatismos en todo su cuerpo.

Los habitantes de El Dorado, una localidad reconocida por las actividades mineras, están de luto por la muerte de Lara. El siniestro dejó en evidencia el riesgo que corren los mineros en estas instalaciones.

Los mineros en estas zonas se exponen a derrumbes y enfermedades, además de accidentes de este tipo. A esto se suman las denuncias de presencia de grupos armados en regiones mineras del estado Bolívar.