El caso que conmociona al Zulia: Llevó a su hija con «quebranto» al hospital, pero la realidad fue espeluznante

Las autoridades policiales anunciaron la captura de una mujer de 18 años, identificada como Rosaine Del Carmen Rivero Sangronis, por, presuntamente, matar a golpes a su hija de apenas dos años y seis meses en el estado Zulia.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre la captura de Rivero. El caso salió a la luz cuando la joven llevó a su hija a un centro de salud del municipio Lagunillas.

De acuerdo al reporte policial, Rivero entró al centro de salud con la niña en manos, alertando sobre un «quebranto de salud». A pesar de los esfuerzos del personal médico, la pequeña falleció poco después de su ingreso.

CAPTURA DE RIVERO

Forenses hicieron la autopsia de la niña y determinaron que la causa de muerte fue una lesión encefálica hemorrágica. Es decir, las pesquisas indicaban que la niña falleció en circunstancias violentas.

Detectives de la Delegación Municipal Ciudad Ojeda se encargaron de las averiguaciones para determinar las circunstancias en las que murió la niña. La principal hipótesis apunta a que Rivero maltrataba habitualmente a la pequeña.

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«Constantemente la agredía físicamente, hasta que el día del hecho la agredió nuevamente y le causó la muerte, alegando esta que la víctima le generaba molestias», indicó el reporte policial.

Rivero resultó detenida en la parroquia Alonso de Ojeda, municipio Lagunillas. Una vez fue trasladada a los calabozos policiales, el caso quedó a la orden del Ministerio Público.