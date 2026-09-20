TRAGEDIA EN BOLÍVAR: Aeronave se estrelló a los pocos minutos de despegar y sus dos ocupantes fallecieron

Una aeronave que acababa de despegar desde un aeropuerto de Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana del estado Bolívar, se precipitó a tierra este domingo, dejando un saldo lamentable de dos personas fallecidas.

Las víctimas fatales fueron identificadas por las autoridades locales como el capitán Gilberto Bruzual y el mecánico de aviación Luis Cabriles, quienes eran los únicos tripulantes a bordo de la unidad, según reseñaron medios locales.

El trágico siniestro aéreo movilizó de inmediato a los organismos de rescate y cuerpos de seguridad de la región, quienes se trasladaron hasta el sitio del impacto.

Comisiones mixtas de bomberos y rescatistas se mantienen desplegadas en la zona para resguardar la escena y realizar las labores pertinentes.

DETALLES DEL ACCIDENTE AÉREO

Según los primeros reportes, la avioneta había salido desde las inmediaciones del aeropuerto que sirve a la localidad de Santa Elena de Uairén. A los pocos minutos del despegue, la aeronave experimentó fallas —aún por determinar— que provocaron su caída libre hacia el terreno vegetal característico de la zona geográfica del estado Bolívar.

Tanto el capitán Bruzual como el mecánico Cabriles perdieron la vida de forma instantánea debido a la gravedad del impacto. Hasta el momento, las autoridades no han reportado más personas heridas ni daños a terceros en tierra.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Especialistas de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil y funcionarios policiales iniciaron los peritajes técnicos en el lugar del suceso.

El objetivo de las evaluaciones preliminares es determinar si el desplome se debió a un fallo mecánico, condiciones atmosféricas adversas o un factor humano.

Se espera que en las próximas horas los portales oficiales de los cuerpos de rescate del estado Bolívar emitan un comunicado con el balance definitivo del siniestro y los detalles sobre las siglas de la aeronave.