VIDEO: Entró en labores de parto en pleno transporte público y cuatro funcionarias que iban de pasajeras la ayudaron a dar a luz

La tarde de este viernes 18 de septiembre una joven usuaria entró de forma imprevista en labores de parto mientras viajaba a bordo de una unidad de transporte público en el estado Zulia.

Ante la emergencia suscitada en plena vía, la rápida intervención del chofer Yimer Alexander Rodríguez de la Cruz y del colector, Leandro, sumada a la asistencia de cuatro funcionarias de la Alcaldía del Municipio Jesús María Semprún, que viajaban como pasajeras, hizo posible el nacimiento a salvo de un saludable varón.

Solidaridad en plena carretera y asistencia médica

Las cuatro servidoras públicas brindaron auxilio inmediato y cuidados de contención a la joven madre, quien atravesó el proceso de alumbramiento con un marcado debilitamiento físico.

Debido a las limitaciones de la carretera, el bebé nació sin complicaciones mayores y permaneció con el cordón umbilical intacto durante el trayecto.

Gracias a la celeridad del conductor, quien aceleró la marcha de la unidad, el autobús arribó a tiempo al Ambulatorio de El Cruce, ubicado en el mencionado municipio zuliano.

En el centro asistencial, el personal médico de guardia realizó el corte del cordón umbilical y prestó la atención integral necesaria tanto a la madre como al infante, reportando que ambos se encuentran estables.

Un nacimiento con significado espiritual

Más allá de la solidaridad colectiva, el suceso guardaba un profundo sentido humano y espiritual para el operador del volante. Según relató la esposa de Rodríguez de la Cruz, la pareja sufrió hace dos años la dolorosa pérdida de su pequeña hija, Laura Elena, a los pocos meses de vida.

Apenas dos días antes de este acontecimiento, Yimer recordaba a su fallecida infante con honda añoranza. Es por ello que su entorno familiar ha interpretado este sorpresivo nacimiento a bordo de su propia unidad de transporte como una reconfortante señal de fe.