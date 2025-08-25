Tragedia en Baruta: Abuela y su nieto murieron electrocutados por cable de alta tensión que se soltó de un poste

Una abuela de 47 años y su nieto de tan solo 12 años murieron este lunes en plena calle Bolívar de Baruta luego de que un cable de alta tensión se soltara del poste y les cayera encima.

En un impactante video divulgado en redes sociales, se puede ver como la potencia de la corriente eléctrica hizo que los cuerpos de ambas víctimas se prendieran en llamas.

Hasta el lugar arribaron funcionarios de la policía municipal y Protección Civil, quienes resguardaron la zona para evitar que más personas pudieran salir afectadas.

«Funcionarios de la Policía de Baruta llegaron al lugar de manera inmediata al escuchar la explosión generada por la caída del cable, dando apoyo inmediato en el evento», indicó el cuerpo de seguridad.

A pesar de que pasaron varios minutos, el fuego no se extendió a los comercios y vehículos cercanos, por lo que se pudo contener rápidamente.

La mujer y su nieto se encontraban en ese lugar mientras esperaban una camioneta en la parada de autobuses. Las víctimas residían en el sector Ojo de Agua.

Las autoridades competentes darán inicio a las investigaciones pertinentes en el caso, a través de la Dirección Nacional de Homicidios del CICPC.

Un usuario de Instagram, identificado como José Torres, informó que el problema databa desde hace semanas. Sin embargo, Corpoelec ya había estado en el sitio haciendo supuestas labores de reparación.

«Hace aproximadamente 2 meses pasaba por ese sitio y el cable está desprendido, echando candela. No había ni un solo Policía de Baruta en el sitio. Me fui a buscar al que estaba de guardia en alcaldía y me acompañó, en eso llegó Corpoelec, supuestamente lo arreglaron y miren hoy hubo esa desgracia. Ahora sí están cambiando la guaya», dijo.