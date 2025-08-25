Sucesos

Tragedia en Baruta: Abuela y su nieto murieron electrocutados por cable de alta tensión que se soltó de un poste

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Cable

Una abuela de 47 años y su nieto de tan solo 12 años murieron este lunes en plena calle Bolívar de Baruta luego de que un cable de alta tensión se soltara del poste y les cayera encima.

En un impactante video divulgado en redes sociales, se puede ver como la potencia de la corriente eléctrica hizo que los cuerpos de ambas víctimas se prendieran en llamas.

Leer Más

En Bolívar: Indígena fue acribillado por dos hermanos en presunta «venganza»
Horror en Maturín: Adolescente murió de un balazo accidental, le disparó un amigo
VIDEOS: Sigue la matanza de gatos en Maracay, ya son más de 30 los hallados sin vida cerca del Mercado Libre
Horror en San Cristóbal: Cegada de ira con su pareja tomó la decisión equivocada y por error mató a su cuñado de 18 años

Hasta el lugar arribaron funcionarios de la policía municipal y Protección Civil, quienes resguardaron la zona para evitar que más personas pudieran salir afectadas.

«Funcionarios de la Policía de Baruta llegaron al lugar de manera inmediata al escuchar la explosión generada por la caída del cable, dando apoyo inmediato en el evento», indicó el cuerpo de seguridad.

A pesar de que pasaron varios minutos, el fuego no se extendió a los comercios y vehículos cercanos, por lo que se pudo contener rápidamente.

LEA TAMBIÉN: SE HACÍAN PASAR POR UNA ORGANIZACIÓN DE CARIDAD Y TERMINABAN DROGANDO A SUS VÍCTIMAS PARA ROBARLAS EN BARUTA, ASÍ LAS DESCUBRIERON

La mujer y su nieto se encontraban en ese lugar mientras esperaban una camioneta en la parada de autobuses. Las víctimas residían en el sector Ojo de Agua.

Las autoridades competentes darán inicio a las investigaciones pertinentes en el caso, a través de la Dirección Nacional de Homicidios del CICPC.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por El Tubazo (@eltubazo)

Un usuario de Instagram, identificado como José Torres, informó que el problema databa desde hace semanas. Sin embargo, Corpoelec ya había estado en el sitio haciendo supuestas labores de reparación.

«Hace aproximadamente 2 meses pasaba por ese sitio y el cable está desprendido, echando candela. No había ni un solo Policía de Baruta en el sitio. Me fui a buscar al que estaba de guardia en alcaldía y me acompañó, en eso llegó Corpoelec, supuestamente lo arreglaron y miren hoy hubo esa desgracia. Ahora sí están cambiando la guaya», dijo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Las impactantes revelaciones de Britney Spears sobre su último matrimonio y sus hijos
Caraota Show
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron este lunes, 25 de agosto, nuevamente a Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño que había sido deportado por "error" a El Salvador a principios de año y devuelto en medio de mucha controversia a Estados Unidos.  
ICE «está procesando deportación» de Abrego García tras nuevo arresto, no será a El Salvador
EEUU
Mujer murió en extraño accidente tras lanzarse de un autobús que se «incendió»
Mujer murió en extraño accidente tras lanzarse de un autobús que se «incendió»
Sucesos