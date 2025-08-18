Sucesos

Se hacían pasar por una organización de caridad y terminaban drogando a sus víctimas para robarlas en Baruta, así las descubrieron

Por Angel David Quintero
mujeres

Organismos de seguridad privaron de libertad a dos mujeres que se ofrecían para comprar ropa usada y luego drogaban a las personas para robarles todas sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron en una residencia de la urbanización Alto Prado, en Baruta. De acuerdo con las autoridades, las delincuentes responden a los nombres de Mayra Alejandra Linares Mendoza, de 44 años, y Andrea Jacquelin Fernández, de 28 años.

Para engañar a las víctimas y hacer más creíble la historia, las mujeres se hacían pasar como integrantes de una organización de caridad. «En varias oportunidades hicieron las transacciones para así crear confianza en la urbanización y poder captar a más víctimas», añadió el reportero Román Camacho a través de sus redes sociales.

Sin embargo, quedaron expuestas por un robo perpetrado el pasado 12 de agosto. Las mujeres acudieron al inmueble de una persona que estaba interesada en vender ropa. Ya en el lugar, le preguntaron a la víctima si también tenía prendas de oro, a lo que esta respondió de manera afirmativa. En ese instante, las antisociales procedieron a drogarla para perpetrar el robo y luego darse a la fuga.

Hasta el momento las autoridades no han esclarecido qué sustancia usaron. Las delincuentes pensaban que la droga causaba pérdida de memoria, por lo que volvieron a comunicarse con su víctima, quien recordó todo y dio aviso a las autoridades.

Aparentemente, las mujeres formarían parte de una red criminal especializada en este tipo de robo, por lo que los organismos de seguridad mantienen la investigación abierta. El caso quedó a disposición del Ministerio Público.

