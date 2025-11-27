Tragedia en Barquisimeto: Tres muertos y ocho heridos dejó brutal accidente de tránsito

Los habitantes de la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, están conmocionados por un fuerte accidente de tránsito que ocurrió en la mañana de este miércoles, dejando un saldo de tres fallecidos y ocho heridos.

Los hechos se dieron en la entrada de la comunidad El Tostado, al oeste de la ciudad. De acuerdo al medio Noticias Barquisimeto, varios vehículos se vieron involucrados en el accidente, calificado como «tragedia vial» por las autoridades.

Tras el accidente, organismos de emergencias se desplazaron rápidamente a la escena. En imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar a víctimas mortales y lesionados graves en medio del asfalto.

Al menos ocho lesionados recibieron atención de emergencia y fueron trasladados a varios centros de salud, incluyendo al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. No hay detalles sobre la gravedad de sus heridas.

¿CÓMO FUE EL ACCIDENTE?

Las autoridades locales pusieron en marcha las investigaciones para determinar las causas del accidente. Aunque todavía no hay una teoría oficial, testigos relataron que el siniestro comenzó cuando una gandola impactó un autobús.

Los primeros reportes indican dos teorías sobre el siniestro. En primer lugar, algunos indican que la gandola perdió el sistema de frenos y no se pudo detener, mientras que otros responsabilizan a una presunta falla del semáforo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL CASO DE YOSLANDY: PROFESORA SE HIZO UN BYPASS GÁSTRICO EN FALCÓN Y MURIÓ INESPERADAMENTE DÍAS DESPUÉS

La gandola chocó con el autobús, en donde había numerosos pasajeros, varios vehículos particulares y hasta motorizados. El intenso impacto dejó heridos, sangre y fallecidos en medio de la calle.