Tragedia en Aragua: Dos primos murieron calcinados tras un choque en la ARC, viajaban de San Cristóbal a Caracas

Una tragedia ocurrió en el estado Aragua, luego del choque entre dos vehículos que ocasionó la muerte dos primos que quedaron calcinados. El siniestro se registró, la madrugada de este sábado 29 de agosto, en la Autopista Regional del Centro (ARC), en el kilómetro 108, a la altura del puente de la avenida Maracay, municipio Girardot.

Según reveló el diario El Periodiquito, tras el impacto, los conductores perdieron el control y chocaron a su vez contra la defensa del puente y volcaron. Esto causó el incendio de los carros.

Se conoció que las víctimas quedaron atrapadas en uno de los vehículos, sin posibilidad de rescate.

Posteriormente, se informó que las personas fallecidas eran primos hermanos y fueron identificados como Albert y Gleiver Useche. Ellos salieron de San Cristóbal, en el estado Táchira, rumbo a Caracas.

Funcionarios de los Bomberos de Aragua y de la Policía Nacional Bolivariana llegaron al sitio, pero no pudieron hacer nada para rescatar a las víctimas.

LEA TAMBIÉN: CONMOCIÓN EN FALCÓN POR EL CRIMEN CONTRA UN ATLETA CON DISCAPACIDAD

Luego de realizar los protocolos para el levantamiento del accidente, trasladaron los cuerpos al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en Caña de Azúcar.

La identificación de los cuerpos se logró gracias estudios odontológicos y antropológicos.

El caso sigue bajo investigaciones para determinar las verdaderas causas del accidente.