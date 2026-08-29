Conmoción en Falcón por el crimen contra un atleta con discapacidad

En el estado Falcón están conmocionados por el asesinato de Alirio Vargas Reyes, de 38 años. El hombre era recordado porque en el 2010 fue elegido como atleta del año con discapacidad motora en la disciplina de natación, por parte de la Fundación para el Desarrollo del Deporte Falconiano (Fundefal).

La información la dio a conocer la Asociación de Deportes con Discapacidad que lamentó el hecho, que también afectó a la familia y amigos de Vargas Reyes.

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La prensa local informó que asesinaron a Alirio de tres disparos: uno en el brazo y dos en el tórax, la noche de este jueves de 27 de agosto. El hecho ocurrió frente a su casa en la calle Guaicaipuro del sector El Yabo de La Vela, municipio Colina.

El periodista Gerardo Morón, en sus redes sociales, informó que la versión de la policía es que el crimen lo cometieron dos individuos que llegaron a la casa de Vargas. Lo hicieron por una zona enmontada. Y luego de cometer el crimen, los atacantes también huyeron por el mismo lugar.

INVESTIGAN EL HECHO

Funcionarios de la Delegación Municipal Coro del CICPC acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver. Allí recolectaron evidencias balísticas y también realizaron entrevistas a los vecinos.

Según el portal Noticias Barquisimeto, este asesinato es el primero que se registra en el municipio Colina en aproximadamente 30 meses.

El Cicpc mantiene abierta la investigación para identificar y detener a los responsables.